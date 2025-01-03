DOLAR
35,38 -0,23%
EURO
36,12 -0,71%
ALTIN
3.023,04 -0,09%
BITCOIN
3.431.798,09 0,4%

İsrail'den Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı

İsrail, Halep'in Sefire ilçesine düzenlediği hava saldırısında önemli hedefleri vurdu. Ölü ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 01:01
İsrail'den Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı

İsrail, Sefire Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine, İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, saldırıda hava savunma üssü ve 404 nolu depo hedef alındı.

İlk belirlemelere göre, düzenlenen beş saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirilmektedir.

İsrail’in Suriye’ye Yönelik Saldırıları

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusuna ait askeri altyapı ve imkânları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye topraklarındaki Golan Tepelerindeki işgalini daha da genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali ilerleterek Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. İki ülke arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine 22 Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi
2
İsrail'den Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı
3
İsrail, Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi
4
Düzce'de Kazaya Anbean Yakalanan Güvenlik Kamerası Görüntüleri
5
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı
6
Kırıkkale'de Beyzbol Sopasıyla Darbeye 4 Tutuklama
7
Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak