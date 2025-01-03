İsrail'den Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı

İsrail, Sefire Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine, İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, saldırıda hava savunma üssü ve 404 nolu depo hedef alındı.

İlk belirlemelere göre, düzenlenen beş saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirilmektedir.

İsrail’in Suriye’ye Yönelik Saldırıları

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusuna ait askeri altyapı ve imkânları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye topraklarındaki Golan Tepelerindeki işgalini daha da genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali ilerleterek Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. İki ülke arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.