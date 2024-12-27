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İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye Yönetiminin Batı'yı Kandırdığını İddia Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'deki yeni yönetimin Batı'yı kandırdığını ileri sürdü ve aşırılıkçılık suçlamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:45
İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye Yönetiminin Batı'yı Kandırdığını İddia Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan Kritik Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimin "Batı'yı kandırdığını" öne sürdü. Saar, Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'deki yeni yönetime dair değerlendirmelerde bulundu.

Aşırılıkçı Suçlamalar

Saar, Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimini "aşırılıkçı" olarak tanımlayarak, bu yeni yönetimden şüphe duyduklarını ve bunun için geçerli sebepler olduğunu bildirdi. "Batı'nın kandırıldığını biliyoruz" ifadesiyle dikkat çeken Saar, birçok ülke yetkilisinin Suriye'deki bu yönetimle görüşmek üzere Şam'a ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail-Şam İlişkileri Üzerine İfadeler

Diğer devletlerin İsrail'e, Şam ile ilişki kurmayı önerip önermediği sorusuna yanıt veren Saar, "Bunun (İsrailli yetkililerin Şam'ı ziyaret ettiğini) görmek isteyenler var" diyerek, bu konuda bazı gözlemlerin mevcut olduğunu vurguladı.

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