İsrail Gazze'de Okula Saldırı Düzenledi: Onlarca Ölü ve Yaralı

İsrail'in Gazze'de yerleşimcilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:37
İsrail Gazze'de Okula Saldırı Düzenledi: Onlarca Ölü ve Yaralı

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: Canlar Yanıyor

İsrail'in Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, bu sabah erken saatlerde İsrail ordusu, Gazze'nin Ed-Derac Mahallesi'ndeki bir okulu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralı sayısının yüksek olduğu bildirildi.

Son Durum ve Açıklamalar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 19 Ocak tarihinde sağlanan ateşkesin ardından, İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği 5 saatlik saldırılarda ölenler ve kaybolanlar dahil olmak üzere toplamda 322'nin üzerinde can kaybının olduğunu açıkladı. Ayrıca, çok sayıda yaralının bulunduğu da vurgulandı.

Bu olay, Gazze'de yaşanan insani krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. Yerel halk, saldırılar sırasında sığındıkları yerlerde güvenlik ararken, uluslararası toplumun olaylara tepkisi merakla bekleniyor.

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