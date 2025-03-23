İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı da artıyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 01:19
İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucunda birçok kişi de yaralandı.

AA muhabirinin aktardığına göre, sağlık ekipleri ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği üç hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine yaptığı hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda toplam 49 bin 747 Filistinlinin öldüğünü, 113 bin 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

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