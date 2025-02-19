İsrail, Gazze'ye Sadece 6 İş Makinesi Gönderdi: İhtiyaç 500'den Fazla

İsrail'in Gazze'ye Sınırlı İş Makinesi Girişi: İnsani Krizin Derinleşmesi

Gazze Şeridi'nde hükümet yetkilileri, bölgenin ağır iş makineleri ihtiyacının büyük boyutlarını ortaya koyuyor. Gazze'deki hükümet, küçük boyutlu ve bazılarının bozuk olduğu iş makineleri ile 500 iş makinesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ancak İsrail, sadece 6 iş makinesi için onay verdi.

Acımasız Politika Eleştirisi

Gazze'deki Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde sıklıkla yaşanan yol açma, enkaz kaldırma ve şehit cenazelerinin çıkarılması gibi işlemler için ağır makineler konusunda büyük bir eksiklik bulunmaktadır," dedi. Bu durumun insani krizi hiçe sayma anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in Tutumu ve Arabulucu Ülkelere Çağrı

Sevabite, İsrail'in bu tutumunu “insanlık dışı bir politika” olarak tanımladı ve bunun insani yardımları ve yeniden inşa sürecini kasten engellemeye yönelik bir strateji olduğunu ifade etti. Ayrıca, arabulucu ülkelere, "Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların daha da derinleşmemesi için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in Talebi ve Nisan Gelişmeleri

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep etti. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, 22 Şubat’ta, 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını duyurdu.