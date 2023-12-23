İsrail güçlerinden açıklama: Gazze'nin kuzeyini tümüyle ele geçirmek üzereyiz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 78. gününde devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini ve güneyini bombalıyor. İsrail ordusu, kuzeydeki Hamas mevzilerini ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı.

İsrail güçlerinden açıklama: Gazze'nin kuzeyini tümüyle ele geçirmek üzereyiz
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 78. gününde devam ediyor. Saldırılarda 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Gazze'nin ortasındaki Nusayrat mülteci kampı ve Han Yunus kentini bombaladı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı da İsrail'in hedef aldığı yerlerden biri oldu. Saldırılarda bir su arıtma tesisi tamamen yıkıldı. Filistin haber ajansı, Cebaliye'deki saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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İsrail ordusu, Gazze'nin merkezinde yaşayan 150 binden fazla sivili tahliye etmeye çağırdı. İsrail ordusu, ayrıca Gazze'den bir tünel videosu paylaştı. Videoda, Hamas'ın kullandığı tünelin, K9 köpeğinin kamerasıyla görüntülendiği görüldü. İsrail ordusu, Lübnan'da da Hizbullah'ın askeri noktalarına saldırdığını bildirdi.

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın askeri noktalarına gece ve sabah saatlerinde topçu ateşi açtığını duyurdu. Açıklamada, bombalanan yerlerin Hizbullah'ın "askeri altyapı ve üsleri" olduğu öne sürüldü.

Ayrıca Gazze'ye yönelik kara saldırılarını bitirmek için hazırlık yaptığını iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun üçüncü aşamaya geçmek üzere olduğunu bildirdi.

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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara saldırılarını bitirmek için üçüncü aşamaya geçtiğini duyurdu. İsrail yetkilileri, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'nde kara harekatının durdurulması, askerlerin azaltılması, yedeklerin gönderilmesi, hava saldırılarının devam etmesi ve İsrail ile Gazze Şeridi arasında tampon bölge kurulması anlamına geliyor." dedi. İsrail devlet televizyonu, ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çoğu bölgeyi kontrol altına aldığını bildirirken, güney bölgesinde zorlandığını da belirtti.

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