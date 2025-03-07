İsrail Güvenlik Kademesine Gazze'ye Yeniden Saldırı Hazırlığı Talimatı

İsrail Hükümeti Gazze İçin Saldırı Planları Yapıyor

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmak amacıyla derhal çalışma başlatması talimatı verdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı habere göre, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından, yeni saldırılar için planlama süreci başlatıldı.

Başbakan Netanyahu'nun Saldırılara Yeniden Dönme Talimatı

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, ordudan Gazze'ye karşı saldırıların tekrar planlanması için hemen harekete geçmesini istedi. Netanyahu'nun çevresindeki kaynaklar, bu seçeneğin gündemde olduğunu ifade ederken, ordu yetkilileri ise gerçekleştirilen toplantılarda esirlerin hayatının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

İkinci Aşama Müzakereleri Engellendi

Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması beklenen anlaşmanın ikinci aşamasına geçişi engellediği belirtiliyor. Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını Ramazan ayının sonuna kadar uzatmak istediği ifade ediliyor.

Hamas'tan Ek Gelir

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye her türlü insani yardım malzemesi girişini durdurmuştu. Buna karşılık Hamas, anlaşmanın tüm aşamalarına bağlı olduklarını belirterek, ikinci aşamanın müzakerelerini başlatmayı talep etti. Bu bağlamda, Hamas'tan bir heyet, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri ikinci aşamaya taşımak amacıyla Kahire'ye gitti.

Ateşkes Anlaşmasının Geçmişi

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti. Gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artıracak bir ortam yaratma potansiyeli taşıyor.