İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

İsrail, Gazze'de 40 Günlük Ateşkes İçin Yeni Teklifte Bulundu

İsrail basınına göre, hükümet Gazze Şeridi'nde 40 günlük bir geçici ateşkes için yeni bir teklif sundu. Haaretz Gazetesi'nin haberine göre, Tel Aviv, arabulucular olan Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas'tan, bu ateşkes karşılığında Gazze'de tuttuğu 11 esiri serbest bırakmasını istiyor.

Ateşkes Teklifinin Detayları

Teklifte, Hamas'tan 16 cenazeyi teslim etmesi ve diğer esirler hakkında bilgi vermesi talep ediliyor. Ayrıca, İsrail'in cezaevlerinden bazı Filistinli esirleri de serbest bırakacağı belirtiliyor, ancak bu konuda herhangi bir sayı verilmiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesi için gereken süre, 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının hemen ardından başlayacak. Anlaşmaya göre 5. gününde, Hamas'tan Gazze'deki esirler hakkında bilgi alınması, 10. gününde ise 16 İsraillinin cenazesinin teslim alınması öngörülüyor.

İsrail Kamuoyundaki Gelişmeler

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi'nde 59 İsrailli esir olduğu ve bunlardan 24'ünün hayatta olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, konuyla ilgili henüz İsrail, Hamas ya da arabulucu ülkelerden bir açıklama gelmemiştir.

Ateşkesin İhlali ve Yeniden Başlayan Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Saldırılar sonrasında, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bin 360'tan fazla kişi yaralanmıştır.

Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralı sayısı ise 114 bin 400'e yükselmiştir.

İsrail, ateşkesi bozan hareketleri gerekçe göstererek Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştur. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini, böylece Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını öne sürmektedir.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleşmektedir.