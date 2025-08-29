İsrail İHA Saldırısı: Nebatiye'nin Sayr el-Garbiyye'sinde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail İHA Saldırısı: Nebatiye'nin Sayr el-Garbiyye'sinde 1 Kişi Öldü

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde, İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ayrıntılarını Lübnan resmi ajansı NNA duyurdu.

Olayın Detayları

NNA'nın aktardığına göre, İsrail İHA'sı Nebatiye'ye bağlı Sayr el-Garbiyye beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Şu ana dek İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkes ve İhlal Raporu

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu; bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

Askeri Durum

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki kontrolünü sürdürüyor. Bölgedeki gerilim ve ihlallerin devam etmesi, sivil kayıpların artma riskini beraberinde getiriyor.

Gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.