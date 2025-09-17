İsrail İHA'sı Baalbek'te Araç Vurdu: Lübnan'da 2 Kişi Öldü

İsrail'e ait İHA'nın Baalbek’in Asira bölgesinde aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirdi; ateşkes ihlalleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:33
İsrail İHA'sı Baalbek'te Araç Vurdu: Lübnan'da 2 Kişi Öldü

İsrail İHA'sı Baalbek'te Araç Vurdu: Lübnan'da 2 Kişi Öldü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA haberinde, "Düşmana (İsrail) ait bir İHA'nın Baalbek’in Asira bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda iki sivil şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

Ateşkes ihlalleri ve bilanço

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu; bu süreçte en az 271 kişi hayatını kaybetti, 610 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

