Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi 2025-2026 sezonunu 17 Aralık 2025 Çarşamba günü açıyor. Pistler hazır, kar 60-70 santim, rezervasyonlarda yoğunluk sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:13
Kars’ın gözde kış turizm merkezi Sarıkamış, kristal karı ve eşsiz sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunu 17 Aralık 2025 Çarşamba günü resmen açıyor.

Hazırlıklar tamam: "60-70 santim karımız mevcut"

Türkiye’nin en önemli kış turizm duraklarından ve "Kristal Karın Başkenti" olarak bilinen Sarıkamış, yeni sezona iddialı giriyor. Kayak antrenörü Karcan Cengiz, "Sarıkamış Kayak Merkezi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Doğal olarak 60-70 santim karımız mevcut, kısa sürede start vereceğiz. Tüm kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

Pistler hazır, rezervasyonlar yoğun

Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından pistlerde kar kalınlığı kayak yapmaya uygun seviyelere ulaştı. Teknik ekiplerin tüm hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Özellikle bu yıl devreye alınan suni karlama sistemleri sayesinde kar garantisi sağlanıyor.

Oteller açılış öncesi hazırlıklarını tamamladı ve işletmeciler rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu aktarıyor. Misafirler, Sarıkamış’ın sarıçam ormanları arasında kristal kar eşliğinde kayak yapmaya davet ediliyor.

Sezon boyunca kayak keyfi

2 bin 634 rakımlı merkez, uzun ve farklı zorluk derecelerindeki pistleriyle hem profesyonel hem de amatör sporculara hitap ediyor. Sezon açılışıyla birlikte kayak, snowboard ve kızak gibi kış sporları tutkunları unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Kış sporları ve doğa turizmi meraklıları için Sarıkamış’taki kayak heyecanı resmen 17 Aralık’ta start alıyor.

