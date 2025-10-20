İsrail'in Alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivistler Yaşadıklarını Anlattı

Umut Aslan ve Davut Daşkıran, Ağrı'daki konferansta deneyimlerini paylaştı

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde el konulan Küresel Sumud Filosunda yer alan aktivistler Umut Aslan ve Davut Daşkıran, alıkonulma süreçlerini Ağrı'da düzenlenen konferansta anlattı.

İyilik Öncüleri Kulübü ve İyilik Derneği tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze'de Direnişin Adı Sumud'un Ruhu Konferansı"na katılan Aslan ve Daşkıran, yaşananları ayrıntılı şekilde aktardı.

Aslan, 31 Ağustos'ta Tunus'a gittiklerini, filonun yarısından fazlasının geri dönmek zorunda kaldığını ve daha sonra Yunanistan'ın Girit Adası'ndan bir tekneyle filoya katıldıklarını söyledi. 6-7 gün denizde kaldıklarını, yanlarındaki tekneye saldırı olunca telefonlarını suya attıklarını anlattı.

Aslan, İsrail güçlerince Aşkod Limanı'na götürülürken limanda yoğun psikolojik baskıya maruz kaldıklarını belirtti. Limana ilk giden teknede olduğunu, işlemlerin ardından cezaevi aracına alındıklarını söyledi.

"Benim için en zor süreç cezaevi aracındaki 7 saat. Bunun 4 saatinde bizi sıcakta beklettiler. Su yok, hava yok ve 20 kişilik küçük bir odaya koymuşlar, bekleyince o sıcaktan nefessiz kaldık. Buna tepki gösterdiğimiz için bu sefer klimayı açarak havayı soğuğa çevirdiler. O terli halimizle bizi cezaevine kadar götürdüler. Kendim fiziki bir temas yaşamadım ama yanımdaki bazı arkadaşlarda gördüm. Gemi kaptanının kafasını kırdıklarına şahit oldum. Psikolojik baskıları çok oldu ama benim en çok hoşuma giden süreçin tamamında kimsenin morali bozuk değildi, cezaevinde değilmişler gibi hareket ediyordu. Onlar (İsrail) bizim psikolojimizi bozmaya çalışırken, biz marş ve ilahilerle onların psikolojisini bozmaya başladık."

Aslan, Gazze'de yaşananların belki binde birini yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu durumları hiçbir zaman Gazze'nin önüne geçirmek istemiyoruz. Fakat Gazze ve Filistin özellikle Mescid-i Aksa gerçekten bizim bir meselemizdir. Süreç devam ettiği müddetçe inşallah bu meseleden uzak durmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Aslan, Mescid-i Aksa'ya 2 defa gittiğini ve işgal altındaki Aksa'nın yalnız bırakıldığını ifade etti. Filistin'in özgürlüğü için üzerlerine daha çok vazife düştüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bu mücadeleyi hep beraber verirsek (İsrail) gerçekten zayıflar, gerçekten korkaklar. Bize karşı onların anlatıldığı gibi değiller. Yani en ufak bir tepkide panikliyor ve 3-4 kişi birden bir araya geliyorlar. Yani bir insan gücüne belki 5 insan gücü yok onlarda. Biz Gazze ve Filistin özgürleşene kadar inşallah mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman durmayacağız."

Davut Daşkıran ise Sumud Filosu'nda Tunus saha sorumluluğu yaptığını, filoya katılanların tek derdinin ablukayı kırmak olduğunu kaydetti. Gazze'deki insanların büyük bir direniş gösterdiğini anlatan Daşkıran, "Asıl kahramanlar onlar" diyerek, yanlarında olmaya devam edeceklerini ekledi.

