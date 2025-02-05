İsrail'in Askeri Saldırıları: 5 Bin Filistinli Aile Göç Ettirildi

İsrail'in Saldırıları Sonucu Batı Şeria'da Göçler Artıyor

İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik sürdürdüğü askeri saldırılar sonucunda yaklaşık 5 bin Filistinli aile yerinden edildi.

Filistin Başbakanı Uyardı

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Başbakan Muhammed Mustafa, Ramallah'ta hükümet yetkilileriyle acil bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle bölgeye yönelik acil yardım müdahalesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle Mülteci Kamplarında Yoğunlaşan Etkiler

Açıklamada, saldırıların özellikle Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarında büyük zarar meydana getirdiği ifade edildi. İsrail ordusunun evleri yıkarak, altyapıyı tahrip etmesi ve Filistinlilere ait mülkleri geniş çapta yok etmesi sonucu yaşam koşulları daha da zorlaştı.

İnsani Yardım Çağrısı ve Kurumların Rolü

Daha fazla bölgeye yayılan saldırılar, Tubas vilayetindeki El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun kasabasını da etkisi altına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yerinden edilen ailelere geçici barınma sağlamakla görevlendirildi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun 21 Ocak'ta başlattığı geniş çaplı askeri saldırılar sonucunda bugüne kadar 25 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani krizin büyümesine neden olmaktadır.