İsrail'in başkentinde savaş karşıtı protesto: Tel Aviv'de Gazze için protesto etkinliği düzelendi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkan İsrailli aktivistler, bugün gerçekleşen yerel seçimlere denk gelen bir zamanda, başkent Tel Aviv sokaklarında gösteri yaptı.

Başkent Tel Aviv’in simgesel meydanı Habima’da, "Gazze'de 30 bin kişi öldürüldü. Soykırımı önlemek için oy verin. Şimdi ateşkes, esir takası anlaşması, ablukayı kaldırın, Filistin'e özgürlük" sloganları atan aktivistlerden oluşan bir grup, bugünkü yerel seçimlerle aynı zamanda protesto düzenledi.

Protestocular, "Seçim yapmak bizim elimizde: Bombardımanı durdurun" diye yazan bir pankart kaldırdı, "Ellerimizde kan var", "İsrail, Gazze'yi aç bırakıyor", "Savaş suçtur", "Soykırımı durdurun" diye yazan afişler salladı.

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için 28 bin yazılı bir pankart taşıyanlar, 30 bin sayısına çıkardılar. Bu değişiklik gözlerden kaçmadı.

Gazze’deki Filistinlilerin İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı acı ve dramı gözler önüne seren fotoğraflar, göstericiler tarafından meydana asıldı. Bazı İsrailliler, protesto edenlere karşı çıkarken aralarında söz düellosu çıktı.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in 7 Ekim’den beri sürdürdüğü saldırılarda 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın toplam 29 bin 782 Filistinli hayatını kaybetti, 70 bin 43 Filistinli yaralandı. Enkazların altında daha çok ceset olduğu söylenirken, insanların kaçtığı hastane ve okullar da saldırıya uğrayarak sivil yaşamı yok etti.