İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırılarda 783 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Beyrut'a Yoğun Saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan’ın Beyrut kentinin güney kısmındaki Dahiye bölgesine 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu bölgelerde, özellikle Hizbullah Hareketi'nin merkezi olarak bilinen alanlar hedef alındı.

Saldırıların Etkileri

Saldırılar sonucunda Dahiye'nin Burj el-Baracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerinde büyük can ve mal kaybı meydana geldi. Birçok binada yangınlar çıktı ve ciddi yıkımlar yaşandı.

Etnik Göç ve Yerinden Olma

Beyrut'un güneyindeki çatışmalar sonucunda birçok Lübnanlı, evlerini terk ederek güvenli bölgelere doğru göç etmek zorunda kaldı. Beyrut’un sokaklarında barınmaya çalışan çok sayıda insan, bu zor şartlarla yüzleşmektedir.

İsrail Ordusu'ndan Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, Dahiye bölgesinde yer alan binaların derhal boşaltılmasını istedi. "Hizbullah'ın kontrolünde olan bu binaları terk etmelisiniz" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Artan İnsan Kaybı

Akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 91 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan’a yönelik artan saldırılarda toplamda 783 kişi yaşamını yitirdi.

İnsanî Kriz Derinleşiyor

Hizbullah ile devam eden çatışmalar neticesinde, 150 bin kişinin yerinden olduğu belirtilirken, Lübnan hükümetinin verilerine göre 27 Eylül itibarıyla barınma merkezlerine kaydedilen göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı. Kamuya ait 644 bina barınma merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

İsrail'in karşı bombardımanlarına rağmen, Hizbullah ise olası tehditlere karşılık veriyor. Tüm bu gelişmeler, Lübnan’da büyük bir insani krizin yaşandığını göstermektedir.