İsrail'in Cenin Kentinde Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin Kentine Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail ordusuna ait 2 insansız hava aracı (İHA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde hava saldırıları düzenleyerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Cenin kentinin doğusundaki mahallede bir motosiklete yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Cenin'in güneyinde yer alan Kabatiye kasabasının merkezinde bir araca düzenlenen diğer bir saldırıda da 2 kişi daha hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu hava saldırılarına hedef olan Cenin'in doğu semtinde ve Kabatiye'de gerçekleşen olaylar sonrası, yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 24'e yükseldi. Son 12 günde yaşanan bu olaylarda onlarca kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırıları, bölgede tırmanan gerilime yeni bir boyut kazandırırken, sivil kayıpların artması endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.