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İsrail'in Gazze'nin Refah Bölgesine Hava Saldırısı: İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık hizmetleri büyük sıkıntıda.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:20
İsrail'in Gazze'nin Refah Bölgesine Hava Saldırısı: İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Refah'ın kuzeyindeki Misbah bölgesinde Quadcopter tipi silahlı insansız hava araçlarının açtığı ateş sonucunda bu trajik olay gerçekleşti. Ölen Filistinlilerin naaşları, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Kemal Advan Hastanesi Önünde Robot Patlatıldı

Öte yandan, sağlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde tuzaklanmış bir robot havaya uçuruldu. Patlama sırasında, robotun cerrahi ve hasta odalarına dağıldığı ifade edilmekte. Olayda hastanede görevli bir hemşirenin başından ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, bölgede bulunan üç ana hastanenin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu. Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmaya çalışsa da, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, hizmetlerin aksamalarına yol açıyor.

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