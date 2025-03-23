İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 50 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 21'e ulaştı, yaralı sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:21
İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 50 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Ölü Sayısı 50 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 21'e yükseldiği bildirildi. Son dönemde yaşanan çatışmaların acı bilançosu, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Son Durum Raporu

Saldırılarda son 24 saatte hastanelere 41 ölü ve 61 yaralı getirildiği kaydedildi. Gelen 41 cenazeden 39'unun, İsrail'in yeni saldırılarında yaşamını yitirdiği, 2'sinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Toplam Yaralı Sayısı 113 Bin 274

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar sonucunda toplam yaralı sayısının 113 bin 274'e ulaştığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, 18 Mart 2023 itibarıyla saldırıları yeniden başlatan İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü uygulamalar sonucunda, can kaybının 673 olarak kaydedildiği, yaralı sayısının da 1233'e çıktığı bildirildi.

Yaşanan bu trajik durum, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bölgede barış ve istikrar için çabaların artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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