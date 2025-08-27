İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

GÜNCELLEME - YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ve sağlık görevlileri, saldırılarda Filistinlilerin kaldığı çadırların ve evlerin hedef alındığını, ayrıca insani yardım almak için bekleyenlerin üzerine ateş açıldığını aktardı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar

Gazze kentinin kuzeyindeki Derec Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyinde, Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilenlerin çadırlarına yapılan saldırıda 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, Kadisiyye Mülteci Kampı'ndaki çadırları hava saldırısıyla hedef aldı; saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda, biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgede, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateşte 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusunun 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgedeki evleri havaya uçurmaya, halkı göçe zorlamaya yönelik saldırılarda robot patlayıcılar ve topçu atışları kullanıldığı bildirildi.

Gelen bilgiler, saldırıların hem sivil yerleşimleri hem de insani yardım faaliyetlerini hedef aldığına işaret ediyor.