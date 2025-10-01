İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 67'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden beri süren saldırılarında ölü sayısı 67'ye yükseldi; cenazeler Gazze'deki hastanelere getirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:42
Güncelleme: Ölü sayısı ve hastanelere getirilen cenazeler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 67 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 34 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği, gün içindeki saldırılarda ölen 9 kişinin cansız bedeninin ise el-Aksa Hastanesi tarafından karşılandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden 11 kişiye ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

