İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hastanelere Açtığı Yıkım Şok Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde yol açtığı büyük yıkım, uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:50
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hastanelere Açtığı Yıkım Şok Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yarattığı Tahribat: Hastaneler Yıkıldı

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ağır bombardımanlar, Kemal Advan, Avde ve Endonezya hastanelerinde büyük yıkıma yol açtı. Ateşkes sonrası bölgede yapılan incelemeler, hastanelerin harabe haline geldiğini gözler önüne serdi.

Kemal Advan Hastanesi'nde Yaşanan Yıkım

Kemal Advan Hastanesi, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yoğun bombardımana maruz kaldı. Hastanenin çoğu kısmında yangın ve yıkım izleri mevcut. Filistinli Hüsnü Zeanin, “Uluslararası yasa ve sözleşmelere göre korunması gereken bir yapıda İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğradım” ifadelerini kullandı.

Endonezya Hastanesi'nde Koşullar Korkunç

Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi, İsrail ordusunun neden olduğu tahribatın derinliğini gösteriyor. Filistinli genç Rava Şebet, hastanenin bombardımanlardan kaçış sığınağı haline geldiğini belirtti; “İsrail, sağlık merkezi olarak hastanenin dokunulmazlığına saygı göstermedi” diyerek durumu eleştirdi.

Avde Hastanesi de Hedefte

Avde Hastanesi, Cibaliya Mülteci Kampının kuzeyinde yer alıyor ve İsrail saldırılarına hedef olan diğer bir sağlık merkezi. Hastanenin üst katlarında geniş çaplı hasar meydana gelirken, bölge halkı zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar'ın arabuluculuğunda, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak itibarıyla Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığı bildirildi. Anlaşmanın ilk aşamasında 33 İsrailli esir serbest bırakılacak. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin de geri dönüşü sağlanacak.

İsrail'in ateşkesten önceki 471 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'de 46 bin 913 kişi hayatını kaybederken, 110 bin 750 kişi ise yaralandı.

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