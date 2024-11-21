İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in insansız hava araçları (İHA), kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde sivillerin bulunduğu bir alanı bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya ve Sukne Fedus Bölgesinde Hedef Alındı

İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Sukne Fedus bölgesini de hedef aldı. Bu bölgedeki saldırılar, sivil kayıpların artmasına yol açtı.

Hastane Avlusuna Bombardıman

Beyt Lahiya'nın Tel Zater bölgesindeki Avde Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'nın hastane avlusuna bomba attığı belirtildi. Bu durum, sağlık çalışanları ve hastalar için ciddi bir tehlike arz etmekte.

Gazze Kentinde Sivil Kaybı

Ayrıca, sağlık kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail güçleri Gazze kentinin doğusunda toplanan sivilleri hedef aldı. Bu saldırılarda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olaylar, bölgede gerginliğin ve şiddetin arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.