İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarda 208 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu, hayatını kaybeden gazeteci sayısı 208'e ulaştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, son olarak Filistinli gazeteci Husam Şebat yaşamını yitirdi. Bu gelişme, Gazze'deki çatışmaların gazeteciler üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208’e yükseldiği belirtildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kuruluşlarına “Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması” çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, İsrail ve ABD ile birlikte soykırım suçuna ortak olan ülkeler arasında yer alan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın, bu zalimce suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği ifade edildi.