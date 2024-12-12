DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,77 -0,4%
ALTIN
3.044,43 0,06%
BITCOIN
3.508.776,71 0,68%

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:38
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 37 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardımların güvenliğini sağlamakla görevli şahısları hedef aldı. Bu saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Kaynaklar, aynı zamanda İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evine yönelik saldırıda 15 Filistinli daha öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi bölgesindeki Nasr Kavşağı'nda iki ayrı saldırı düzenlediği, bu saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela Caddesi'nde bir apartmanın üst katlarına yönelik bombardımanında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye'deki Esed Rejiminin Düşüşü İran'da Tartışma Yaratıyor
2
Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili
3
Lübnanlı Çoban Cemal Hasan en-Neba, Suriye'de 18 Yıl Esaret Altında Kaldı
4
Ezgi Yurdakul'dan Aile Takımına: Futbol Aşkı Bizi Birleştiriyor
5
Okul Destek Projesi ile 19 Binden Fazla Çocuğun Gelişimine Katkı Sağlanıyor
6
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Başkent Savunma Komutanlığı Arandı
7
HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Saklayan Sanığa Áğır Ceza İstemi

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları