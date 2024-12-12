İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 37 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardımların güvenliğini sağlamakla görevli şahısları hedef aldı. Bu saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Kaynaklar, aynı zamanda İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evine yönelik saldırıda 15 Filistinli daha öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi bölgesindeki Nasr Kavşağı'nda iki ayrı saldırı düzenlediği, bu saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela Caddesi'nde bir apartmanın üst katlarına yönelik bombardımanında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralanmıştır.