İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 6 Ölü

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısında, El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı çadır hedef alındı. Bu saldırıda El-Mehmum ailesine ait çadırın vurulduğu öğrenildi.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Bu olay, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan saldırıların ardından gerçekleşti. Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim tarihindeki saldırılarda yaklaşık 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurmuştu. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanlarda ise 43 bin 972 Filistinli hayatını kaybetti, 104 bin 8 kişi yaralandı.

İnsan Kaybı ve Sivil Altyapıya Verilen Zarar

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği gözlemleniyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların başlangıcından bu yana 377’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü açıkladı.

İnsani Ara ve Karşılıklı Serbest Bırakmalar

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen insani ara sürecinde, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile yerleşimci İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.