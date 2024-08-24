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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:48
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Hava Saldırıları

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirisine göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar neticesinde en az 37 Filistinli yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Saldırıların Yoğunlaşma Noktaları

Saldırılar, güneydeki Refah ve Han Yunus gibi kentlerin yanı sıra orta kesimdeki Deyr Belah bölgesinde yoğunlaştı. Özellikle Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nde bulunan Kelh ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılardan Etkilenen Diğer Bölgeler

Han Yunus'un orta kesimindeki el-Ketibe bölgesine yönelik bir diğer hava saldırısında da 11 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca, bölgede yerinden edilenlerin barındığı çadırlara İsrail askeri araçları tarafından açılan ateşte bir Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Refah'taki Enkaz Çalışmaları

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Refah kentindeki saldırıların ardından enkazdan 3 kişinin naaşı çıkartıldı. Enkaz altında daha birçok kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Nusayrat Mülteci Kampında Bombardıman

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı ve en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi ise yaralandı.

Deyr Belah'ta Saldırılar

Deyr Belah'ın doğusunda Ebu Oreyf bölgesinde bir grup Filistinli hedef alındı ve bu saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Ayrıca, Deyr Belah'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin bulundukları çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu bir kişi daha yaşamını yitirdi ve beş kişi yaralandı. Hikr el-Cami bölgesine yönelik İsrail topçuları tarafından açılan ateşte de bir Filistinli öldü.

Nasır Hastanesi Açıklama Yaptı

Nasır Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki çeşitli bölgelerde meydana gelen saldırılarda 32 Filistinli cesedinin hastaneye ulaştığı bildirildi. Cenazeleri ulaşanların isim listesi de hastane tarafından paylaşıldı.

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