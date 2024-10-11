İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırı

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okul ve bir ev hedef alındı. Yapılan açıklamalara göre, Hafsa Okulu'na yapılan saldırıda biri kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırı

Sivil Savunma Müdürlüğü, Quadcopter tipi insansız hava aracı ile El-Fuga Okulu'na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ancak kesin sayı verilemediğini bildirdi.

Güneydeki Ev Hedef Alındı

Ayrıca, Gazze kentinin güneybatısında bulunan Daye ailesinin evine yapılan saldırıda da 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli Kuşatma ve Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatması ve yoğun hava saldırıları, 6. gününde de sürüyor. Bu durum, bölgede büyük bir kaygı yaratıyor.