İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında En Az 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sürüyor

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

Refah'taki Saldırılarda Ölümler

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Refah’ın El-Cenine Mahallesi'nde Aşur ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 8 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Refah’ın Haşşaşin bölgesinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda 2 kişi daha öldürüldü.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Refah'ın kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesine ait eve düzenlenen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde Ebu Dekka ailesine ait bir evi hedef alan bombardımanda da 4 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Yabani Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda biri küçük bir kız çocuğu olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırın hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kentin kuzeyinde Ağa ailesi’ne ait bir evin vurulması sonucu da 2 kişi hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

Yaralılar ve Genel Durum

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun son saldırılarından bu yana, çoğunlukla yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere, 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 49.747'ye, yaralı sayısı ise 113.213'e ulaştı.