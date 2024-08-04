İsrail'in Gözaltı Politikasında Yeni Rakamlar: 10 Bin Filistinli Tutuklu

İsrail Gözaltı Raporu: 10 Bin Filistinli Tutuklu

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden Ağustos ayının başına kadar, yaklaşık 10 bin Filistinliyi cezaevlerinde gözaltında tutuyor. Bu bağlamda, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yayımlanan bir rapor dikkat çekici veriler sunuyor.

Rapordaki Üzerine Çizilen Rakamlar

Yayımlanan rapora göre, cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin 3 bin 432’sinin idari tutuklu statüsünde olduğu belirtildi. Gözaltındaki 250 çocuk ve 86 kadın da dikkat çekiyor. Raporda ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırılarda 1584 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilmiştir.

Gazetecilere Yönelik Baskılar

Raporda, İsrail'in 93 gazeteciyi gözaltına aldığı, bu kişilerin 6'sının kadın olduğu ve 55'inin halen cezaevinde tutulduğuna duyuruldu. Ayrıca, 17 gazetecinin idari tutukluluk kapsamında yer aldığı da kaydedildi.

İşkence ve Kötü Muamele İddiaları

İsrail, tutuklulara karşı uyguladığı işkencelere ve kötü muameleye de dikkat çekilerek, kadın ve çocuklar dahil birçok Filistinlinin haklarındaki suçlamaları öğrenemeden cezaevlerinde tutulduğu vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Skandal Açıklama

İsrail'in hapishaneleriyle ilgili sorumlu olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli.” ifadelerini kullanarak baskın bir yaklaşım sergilemiştir.

İsrail’in gözaltı ve tutuklama uygulamaları, uluslararası kamuoyunun da gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, bölgedeki insan hakları ihlalleri ile ilgili endişeleri artırmaktadır.