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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:07
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Zehrani beldesinde 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Bu saldırılar, Lübnan resmi ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, gece saatlerinin ilerleyen zamanlarında gerçekleştirildi.

Deyr Zehrani'deki Durum

İsrail savaş uçakları, Deyr Zehrani beldesine yönelik hava saldırısında bir evi hedef aldı ve bu saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fosforlu Mermilerle Saldırılar

Ayrıca, İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneybölgesindeki Sur şehrinde bulunan Şeyhayn beldesine fosfor içeren mermilerle saldırıda bulundu. Bu saldırının ardından Batı Bekaa’daki Sahmer beldesine yönelik benzer bir saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İnsansız Hava Aracı ile Hedefler Seçildi

Ayrıca, İsrail'in aynı bölgedeki Karaun yolu üzerinde bulunan bir motosikleti insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Beyrut'un doğusundaki El-Bekaa-Arya yolunda da bir araç İHA ile füzeyle vuruldu.

El-Hiyam Beldesinde Çatışmalar Sürüyor

İsrail ve Hizbullah arasında El-Hiyam beldesinde devam eden çatışmalar da dikkat çekiyor. İsrail güçleri, beldenin doğusundan iç bölgelere doğru ilerleyişlerini sürdürüyor.

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