İsrail’in Lübnan’a Saldırıları: Ölüm ve Yıkım

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun dün ve bugün gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları, Lübnan’ın güney bölgesinde büyük bir yıkıma sebep oldu. İlgili haber ajanslarının bildirdiğine göre, özellikle Metulla bölgesinden yapılan saldırılar Hamamis Tepesi ve el-Hiyam beldesinin doğu kesimlerini hedef aldı.

Ciddi Can Kaybı ve Yıkım

Lübnan ordusuna ait İstihbarat Müdürlüğü Ofisi'nden gelen bilgilere göre, gece saatlerinde Vata el-Hiyam bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucunda, içindeki kadın ve çocukların da bulunduğu iki aileden 17 kişi kayboldu. İletişim kopukluğu nedeniyle evde kalanların akıbeti henüz bilinmiyor.

Çatışmalar ve Hava Saldırıları

Bölgedeki çatışmalar, Hizbullah mensupları ile İsrail zırhlı birlikleri arasında yoğunlaştı. Nebatiye kenti ile Matal el-Cebel arasındaki alanlar, şiddetli çatışmalara sahne oldu. Ayrıca, İsrail ordusu, birçok beldeye yoğun topçu ateşi açarken, Bint Cibeyl beldesine de bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Bu saldırılar sonucunda, Sur kentinde Bir kişi, Cibşit beldesinde ise üç kişi yaşamını yitirirken, many of the areas reported multiple buildings and homes destroyed. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam 2,672 kişi hayatını kaybetti, 12,468 kişi yaralandı. Bu süreçte, 104 çocuk ve 194 kadın da hayatını kaybetti.

Yerinden Edilen Kişiler

İsrail bombardımanları sonucunda, ülke genelinde yüz binlerce Lübnanlı'nın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümetin açıklamalarına göre, 486 bin kişi Suriye’ye göç etti ve bu durum, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süregeldi.

Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, sürmekte olan çatışmalara dair yaptığı açıklamalarda, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini belirtti. Ancak bu karşı saldırıların çoğunlukla ordu üslerini hedef almasına rağmen büyük bir hasar bildirimi yapılmadı. Sonuç

İsrail’in Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor ve büyük bir yıkım kaçınılmaz hale geliyor.