DOLAR
34,29 0,04%
EURO
37,05 0,07%
ALTIN
3.046,66 -0,79%
BITCOIN
2.460.818,62 -3,13%

İsrail’in Lübnan’a Saldırıları: Ölüm ve Yıkım

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava ve kara saldırıları birçok can kaybına yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:55
İsrail’in Lübnan’a Saldırıları: Ölüm ve Yıkım

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun dün ve bugün gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları, Lübnan’ın güney bölgesinde büyük bir yıkıma sebep oldu. İlgili haber ajanslarının bildirdiğine göre, özellikle Metulla bölgesinden yapılan saldırılar Hamamis Tepesi ve el-Hiyam beldesinin doğu kesimlerini hedef aldı.

Ciddi Can Kaybı ve Yıkım

Lübnan ordusuna ait İstihbarat Müdürlüğü Ofisi'nden gelen bilgilere göre, gece saatlerinde Vata el-Hiyam bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucunda, içindeki kadın ve çocukların da bulunduğu iki aileden 17 kişi kayboldu. İletişim kopukluğu nedeniyle evde kalanların akıbeti henüz bilinmiyor.

Çatışmalar ve Hava Saldırıları

Bölgedeki çatışmalar, Hizbullah mensupları ile İsrail zırhlı birlikleri arasında yoğunlaştı. Nebatiye kenti ile Matal el-Cebel arasındaki alanlar, şiddetli çatışmalara sahne oldu. Ayrıca, İsrail ordusu, birçok beldeye yoğun topçu ateşi açarken, Bint Cibeyl beldesine de bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Bu saldırılar sonucunda, Sur kentinde Bir kişi, Cibşit beldesinde ise üç kişi yaşamını yitirirken, many of the areas reported multiple buildings and homes destroyed. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam 2,672 kişi hayatını kaybetti, 12,468 kişi yaralandı. Bu süreçte, 104 çocuk ve 194 kadın da hayatını kaybetti.

Yerinden Edilen Kişiler

İsrail bombardımanları sonucunda, ülke genelinde yüz binlerce Lübnanlı'nın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümetin açıklamalarına göre, 486 bin kişi Suriye’ye göç etti ve bu durum, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süregeldi.

Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, sürmekte olan çatışmalara dair yaptığı açıklamalarda, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini belirtti. Ancak bu karşı saldırıların çoğunlukla ordu üslerini hedef almasına rağmen büyük bir hasar bildirimi yapılmadı. Sonuç

İsrail’in Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor ve büyük bir yıkım kaçınılmaz hale geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
2
İstanbul Gökyüzünde SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Gösterisi
3
Yamaç Paraşütçülerinden Cumhuriyet'e Özel Uçuş
4
Elazığ Kent Müzesi Resmi Açılışı Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başarılarını Açıkladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Mesajı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek