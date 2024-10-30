İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yaptığı Saldırılar Korkutucu Boyutlara Ulaştı

İsrail'in, 27 Ekim 2023 gecesinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bu saldırılar sonucunda önemli can kayıpları yaşandı.

Saldırıların Detayları

Yapılan saldırılar sırasında, Sarafand beldesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 15 sivilin cesedine ulaşıldığı, bunlar arasında sadece 6 aylık bir bebek olan Ali Hüseyin Halife'nin de bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in Sayda beldesindeki gece saldırıları sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

El-Hiyam Beldesinde Çatışmalar

El-Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırılarla birlikte, İsrail güçlerinin birçok bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlediği ifade edildi. Ganduriyye beldesinde gece saatlerinde yaşanan saldırılar sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hizbullah ile Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süre zarfında 2 bin 792 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranları arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilmeler

İsrail bombardımanları nedeniyle, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç devam ederken, hükümete göre yerinden edilen kişilerin 518 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Saldırıların yanında, Hizbullah'ın İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle karşılık verdiği belirtiliyor. Ancak bu saldırılarda ciddi bir hasar kaydı bulunmadığı ifade ediliyor.