DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
37,24 -0,41%
ALTIN
3.068,79 -0,39%
BITCOIN
2.462.634,46 0,66%

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:33
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yaptığı Saldırılar Korkutucu Boyutlara Ulaştı

İsrail'in, 27 Ekim 2023 gecesinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bu saldırılar sonucunda önemli can kayıpları yaşandı.

Saldırıların Detayları

Yapılan saldırılar sırasında, Sarafand beldesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 15 sivilin cesedine ulaşıldığı, bunlar arasında sadece 6 aylık bir bebek olan Ali Hüseyin Halife'nin de bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in Sayda beldesindeki gece saldırıları sonrasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

El-Hiyam Beldesinde Çatışmalar

El-Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırılarla birlikte, İsrail güçlerinin birçok bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlediği ifade edildi. Ganduriyye beldesinde gece saatlerinde yaşanan saldırılar sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hizbullah ile Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süre zarfında 2 bin 792 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranları arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilmeler

İsrail bombardımanları nedeniyle, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç devam ederken, hükümete göre yerinden edilen kişilerin 518 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Saldırıların yanında, Hizbullah'ın İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle karşılık verdiği belirtiliyor. Ancak bu saldırılarda ciddi bir hasar kaydı bulunmadığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Şok Cinayet: Bıçaklanarak Öldürüldü
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilim Destekleri Müjdesi
3
AK Parti, Yurt Dışındaki Vatandaşların Yanında Olmaya Devam Edecek
4
Tunus'ta 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı Açıldı
5
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Kutlandı
6
Yalova'da Firari Hükümlü Yakalandı
7
Tohum Otizm Vakfı'ndan İstanbul Maratonu'nda Eğitim Desteği Daveti

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor