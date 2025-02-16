İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırısı Cani Sonuçlar Doğurdu

Lübnan'ın güneydoğusundaki Hula beldesinde, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu genç bir kadın hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının Hatice Atvi olduğu belirtildi. Olay, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından bildirildi.

Lübnanlıların Geri Dönüşü Engellendi

Sabah saatlerinde, Lübnanlılar, İsrail işgali altındaki Hula beldesine giriş yapmaya çalıştıklarında, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı ifade edildi. Bu saldırıda birçok kişi yaralanırken, 3 Lübnanlının da İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve Son Durum

27 Kasım 2024'te, Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkese varılmıştı. Anlaşma gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye 'tam olarak yerleşmediğini' ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Anlaşma gereği, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken İsrail, sıcak çatışmalara devam etmekte. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, İsrail ordusunun saldırılarında 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi de yaralandı.