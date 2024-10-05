İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında 9 Sağlık Çalışanı Yaralandı

İsrail'in Saldırısında Sağlık Çalışanları Yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnanın güneyindeki Bint Cubeyl kenti çevresindeki Şehit Salah Gandur Hastanesini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, hastane kampüsüne gerçekleştirilen saldırıda 4 top mermisi kullanıldı. Saldırı sırasında yaralanan sağlık personelinin durumu ağır. Hastane yönetimi olayın ardından, personeli tahliye etti.

Hastane Hizmet Dışı Kaldı

Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından, Merc Uyun Devlet Hastanesi de sağlık personelinin tahliye edilmesi sebebiyle hizmet veremediği duyuruldu.

Gelişmeler ve Çatışmalar

8 Ekim 2023 tarihinde başlayan gerginlikten bu yana, İsrail ordusu Hizbullah ile yaşanan çatışmalar sonucunda, Lübnan'ın birçok köy ve beldesinin tahliye edilmesini istemişti.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından yayınlanan rapora göre, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2,011'e ulaşırken, yaralı sayısı ise 9,535 olarak belirtildi.