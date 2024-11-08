İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 3,117'ye, yaralı sayısı ise 13,888'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, dün gerçekleşen saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti ve 69 kişi yaralandı. Saldırılar, İsrail ordusunun Hizbullah ile yaşadığı çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

Saldırıların Detayları

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgesine yoğun hava saldırıları başlattı. Ardından, 30 Eylül'de güney Lübnan'a yönelik 'Hizbullah'ın altyapısına' yöneltilen sınırlı ve yoğun kara saldırılarını gerçekleştirdi.

Yerinden Edilenlerin Durumu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yer değiştirdiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney bölgesinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.