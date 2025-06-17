İsrail'in Saldırıları Batı Şeria'yı Cehenneme Dönüştürüyor

İsrail, Batı Şeria’daki Hayatı Felç Ediyor

İsrail, İran’a yönelik saldırılarına başlaması ile birlikte Batı Şeria’da 898 kontrol noktası ve askeri kapı kurarak Filistinlilerin günlük yaşamını adeta cehenneme dönüştürdü.

Askeri Kısıtlamalar Sıkılaşıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki giriş ve çıkışlara yönelik askeri kısıtlamaları beşinci gününde de sıkılaştırarak sürdürüyor. Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komisyonu Başkanı Mueyyid Şaban, bu durumu “sistematik bir toplu cezalandırma politikası” olarak nitelendirerek, kısıtlamaların bölgede hareketliliği felç ettiğini belirtti.

Filistinlilerin Temel Hakları İhlal Ediliyor

Şaban, İsrail’in abluka uygulamalarının Filistinlilerin temel haklarına, özellikle seyahat ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Bu süreçte yolların Filistinlilere kapatılması ve sadece İsraillilere açık tutulması, apartheid rejimini pekiştiriyor.

Ağır Kontroller ve Uzun Kuyruklar

Batı Şeria’daki pek çok şehirde, ağır askeri kontrol noktaları kurularak, bazı noktalar demir kapılarla kapatıldı. Sıkı güvenlik denetimleri nedeniyle yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluşmakta. Kalkilya kentinin ana girişinde yüzlerce metrelik araç sıraları görülüyor. Bir kamyon şoförü olan Ahmet Ubade, “Bu uygulamalar Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirdi” dedi.

Kamyonlara El Koyma Uygulamaları

Cuma gününden bu yana, Selfit kentine bağlı Beddiya beldesinde İsrail ordusu pek çok kamyona el koyarak, sürücüleri zor durumda bıraktı. Saci ez-Zahir isimli bir sürücü, “Gıda bekleyen insanlar var ama ben bu ihtiyaçları karşılayamıyorum.” ifadesini kullandı.

Yürüyerek Ulaşım Denemeleri

Batı Şeria’daki durumu gösteren görüntülerde, birçok Filistinli öğrenci, işçi ve memur, kapalı kapılardan yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Nasır Abdullah, “Günlerdir işe gidemiyorum.” diyerek durumdan şikayet etti.

Ekonomik Hayata Etkileri

İsrail’in oluşturduğu bu kısıtlamalar, Batı Şeria’daki ekonomik hayatı da derinden etkiliyor. Mal akışının kesilmesi ve işgücü hareketlerinin engellenmesi, Filistin özel sektörüne büyük zarar veriyor. Pazarlara erişimin kısıtlanması, tarım, ticaret ve sağlık sektörlerinde ciddi krizlerin yaşanmasına yol açıyor.

İsrail, İran’a yönelik saldırılarına başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getirerek, bölgeyi adeta devasa bir açık hava hapishanesine çevirdi ve günlük yaşamı felç etti. İsrail ordusu, Batı Şeria’daki giriş ve çıkışlara yönelik askeri kısıtlamaları beşinci gününde de sıkılaştırarak sürdürüyor.

İsrail, İran’a yönelik saldırılarına başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getirerek, bölgeyi adeta devasa bir açık hava hapishanesine çevirdi ve günlük yaşamı felç etti. İsrail ordusu, Batı Şeria’daki giriş ve çıkışlara yönelik askeri kısıtlamaları beşinci gününde de sıkılaştırarak sürdürüyor.