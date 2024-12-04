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İsrail'in Saldırıları Gazze'de Derin Sağlık Krizi Yaratıyor

İsrail'in saldırıları, Gazze'deki sağlık sistemini çökerterek acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yüz binlerce insanı yoksullukla baş başa bıraktı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:30
İsrail'in Saldırıları Gazze'de Derin Sağlık Krizi Yaratıyor

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

İsrail'in sağlık kuruluşlarına yönelik devam eden saldırıları, Gazze'yi derin bir sağlık krizine sürüklüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, kalitesiz sağlık hizmetleri ve ilaç yetersizliği nedeniyle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Saldırılar ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 14 aydır devam eden saldırıları, 100 binin üzerinde Filistinlinin yaralanmasına sebep oldu. Hastaneler ve sağlık merkezleri ayrım gözetmeksizin hedef alınarak, Gazze'de katlanarak büyüyen bir sağlık krizi ortaya çıktı.

Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde düzenlenen panelde yetkililer, tedaviye ihtiyacı olan yaralıların güvenli bir şekilde tıbbi tahliye koridorları ile Doğu Kudüs'teki hastanelere ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 25 bin hasta ve yaralı bulunuyor.

Uluslararası Çağrı ve İnsani Durum

12 Kasım'da DSÖ, Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik toplamda 137 saldırı gerçekleştirilirken, 521 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı nedeniyle 36 hastaneden 18'i ve 72 sağlık merkezinden 46'sı hizmet veremiyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, sağlık tesislerine yönelik bu karşıtlıkların münferit olmadığını belirtiyor ve tekrarlanan saldırıların savaş suçu olarak soruşturulması çağrısında bulunuyorlar.

Rik Peeperkorn'un Uyarıları

Peeperkorn, kışın yaklaşması ile birlikte hastalıkların artmasından endişe duyduğunu ifade etti. Gazze’nin 2.1 milyon nüfusunun 1.9 milyonunun yerinden edildiğini belirtirken, insanların kış şartlarına dayanıksız çadırlarda yaşadıklarını hatırlattı.

Peeperkorn, DSÖ'ye üye ülkelerden düzenli olarak yakıt, yiyecek ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için harekete geçilmesini istedi. Temel çözümün ateşkes ve barış müzakereleri olduğunun altını çizen Peeperkorn, insani koridorların açılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Gazze'nin Kuzeyindeki Durum

İsrail - İnsan Hakları İçin Doktorlar (PHRI) Direktörü Guy Shalev, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan durumu “etnik temizlik, ölüm ve açlık” olarak tanımlayarak, şiddet eylemlerinin durmaması halinde çocukların hastanelerde bile güvende olamayacağını ifade etti.

Augusta Victoria Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fadi Atrash ise, tüm hastaların, yaralılarından kanser hastalarına kadar tedavi edilme haklarının olduğunu belirtti. Atrash, Gazze’den Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki hastanelere acil geçişlere izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Atrash, Gazze'deki insanlara yardım etme konusunda yaşadığı çaresizliği dile getirerek, bu yardımları yapmalarının yasaklandığını ifade etti.

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