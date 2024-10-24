DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

İsrail'in Saldırısı Sonucu 3 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda Lübnan ordusundan 3 asker şehit oldu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:45
İsrail'in Saldırısı Sonucu 3 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı ve Sonuçları

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin güneydeki saldırısında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ordunun X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail düşmanı, Bint Cubeyl ilçesinin Yatır kasabası kırsalında yaralıları tahliye eden Lübnan unsurlarını hedef aldı ve bu saldırıda biri subay, 3 asker şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Önceki Saldırı ve Yaralı Sayısı

Ordunun daha önce bir askeri aracın hedef alındığı saldırıda 3 askerinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süre zarfında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah ve Karşılık Verme Süreci

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor; fakat bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasar meydana gelmediği bildiriliyor.

Yerinden Edilenlerin Durumu

İsrail bombardımanları sebebiyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edileceği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam eden göç dalgasında, Lübnan hükümeti yerinden edilen 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu
2
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılara dikkat çekti
3
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj
4
Osmaniye'de İzinsiz Altın Üretimi Yakalandı
5
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Kuzey Kore'den Gönderilen Çöpler Güney Kore'yi Teri Kandırdı
7
Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı