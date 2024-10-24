İsrail'in Saldırısı Sonucu 3 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı ve Sonuçları

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin güneydeki saldırısında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ordunun X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail düşmanı, Bint Cubeyl ilçesinin Yatır kasabası kırsalında yaralıları tahliye eden Lübnan unsurlarını hedef aldı ve bu saldırıda biri subay, 3 asker şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Önceki Saldırı ve Yaralı Sayısı

Ordunun daha önce bir askeri aracın hedef alındığı saldırıda 3 askerinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süre zarfında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah ve Karşılık Verme Süreci

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor; fakat bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasar meydana gelmediği bildiriliyor.

Yerinden Edilenlerin Durumu

İsrail bombardımanları sebebiyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edileceği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam eden göç dalgasında, Lübnan hükümeti yerinden edilen 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.