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İsrail'in Sarbin Beldesine Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail savaş uçakları, Lübnan'daki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:10
İsrail'in Sarbin Beldesine Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail’in Sarbin Beldesine Yönelik Hava Saldırıları

Son günlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Sarbin beldesine yaptığı hava saldırıları dikkat çekti. Bu saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırısında bu trajik olayın yaşanmasına neden oldu.

Diğer Hedefler

Bunların yanı sıra, İsrail uçakları Nebatiye kentinin Kefr Rumman beldesinde yer alan Et-Tabilayin Caddesi'ni de hedef aldı ve burada iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bombardımanlar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Bint Cubeyl bölgesinde Ramiya, Ayta eş-Şaab ve Kuzah kasabalarını aralıklı olarak bombardıman ettiği öğrenildi.

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