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İsrail'in Sayda'daki Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sayda'da bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. UNIFIL'den açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:36
İsrail'in Sayda'daki Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sayda'da Düzenlediği Saldırı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırı Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında gerçekleşti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Saldırının ardından bölgedeki yol trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçta yangın çıkarken, sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı. Hedef alınan aracın yakınında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait araçların da bulunduğu ifade edildi. Saldırı sırasında bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

Lübnan Ordusundan Açıklama

Lübnan ordusu, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan düşman İsrail, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı, birliğe ait araçlar hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'den Gelen Açıklama

UNIFIL'den yapılan açıklamada ise, "Lübnan'ın güneyine yeni gelen barış gücü askerlerini taşıyan UNIFIL konvoyu Sayda'dan geçerken yakınlarda bir insansız hava aracı saldırısı meydana geldi. 5 barış gücü mensubu hafif şekilde yaralandı ve Lübnan Kızılhaçı tarafından olay yerinde tedavi edildi." denildi.

Hayatını Kaybedenlerin Naaşı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları Sayda Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

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