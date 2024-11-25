İsrail'in Sur Kentine Düzenlediği Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan saldırılara dair güncel bir bilanço açıkladı.

Bas ve Ain Baal Bölgeleri Etkileniyor

Açıklamaya göre, Sur'daki Bas yoluna yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı bildirildi.

İsrail'in Ayn Baal bölgesine düzenlediği saldırıda ise 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Sur'un Mareke bölgesine yapılan bir başka saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Ölüm ve Yaralanma Sayıları Üst Üste Çıkıyor

İsrail'in Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında 926 kadın ve çocuk ile 220 sağlık çalışanı yer alıyor. Ayrıca, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Göç Dalgası ve Yıkım

İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemesi, ülkede büyük bir göç dalgasına neden oldu. Lübnan hükümetinin verilerine göre, toplamda 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bu göçmenlerin 624 binden fazlası Suriye'ye sığındı.

Hizbullah'ın Karşılığı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırılarında yaşamını yitirirken, Hizbullah tarafından İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verilmeye devam ediyor. İsrail ordusu, bu saldırılarda çoğunlukla askeri üsleri hedef alıyor ancak büyük hasar bildirilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.