DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,34 -0,92%
ALTIN
2.939,52 2,21%
BITCOIN
3.307.820,06 1,23%

İsrail'in Sur Kentine Düzenlediği Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün artıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:25
İsrail'in Sur Kentine Düzenlediği Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan saldırılara dair güncel bir bilanço açıkladı.

Bas ve Ain Baal Bölgeleri Etkileniyor

Açıklamaya göre, Sur'daki Bas yoluna yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı bildirildi.

İsrail'in Ayn Baal bölgesine düzenlediği saldırıda ise 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Sur'un Mareke bölgesine yapılan bir başka saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Ölüm ve Yaralanma Sayıları Üst Üste Çıkıyor

İsrail'in Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında 926 kadın ve çocuk ile 220 sağlık çalışanı yer alıyor. Ayrıca, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Göç Dalgası ve Yıkım

İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemesi, ülkede büyük bir göç dalgasına neden oldu. Lübnan hükümetinin verilerine göre, toplamda 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bu göçmenlerin 624 binden fazlası Suriye'ye sığındı.

Hizbullah'ın Karşılığı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırılarında yaşamını yitirirken, Hizbullah tarafından İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verilmeye devam ediyor. İsrail ordusu, bu saldırılarda çoğunlukla askeri üsleri hedef alıyor ancak büyük hasar bildirilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi
3
Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı: DKMP'ye Teslim Edildi
4
Balıkesir'de Suç Örgütlerine Büyük Darbe: 17 Şüpheli Yakalandı
5
AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi
6
GSS Düzenlemeleri TBMM'de: 2015 Öncesi Borçlar Siliniyor
7
Bursa'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı