İsrail, Lübnan'ın Güneyine 20'den Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Babeliya ve Zerariya beldeleri arasındaki Merisa bölgesine, Zağarin Vadisi ile birlikte Beyt Yahun ve Meryemin Vadisi dış kesimlerine saldırılarda bulundu.

Ayrıca Zebkin, Yater, Ayta el-Cebel ve Hamdaniye bölgelerine de saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılar sonucunda şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmazken, hasara ilişkin de açıklama yapılmadı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sürekli olarak bu anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında en az 84 kişi hayatını kaybetti ve 284 kişi yaralandı.