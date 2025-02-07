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İsrail, Lübnan'ın Tebne Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da Sayda'nın güneyindeki Tebne bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası patlama sesleri duyuldu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:05
İsrail, Lübnan'ın Tebne Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda şehrinin güneyinde bulunan Tebne bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının Beysariyye beldesi yakınlarındaki Tebne bölgesine yapıldığını bildirdi.

Saldırı sonrası bölgeden gelen bilgiler, şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu ve paylaşılan görüntülerde dumanların yükseldiğini gösteriyor. Tebne bölgesi, Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

Henüz saldırı sonrası ölü ve yaralı bilgileri paylaşılmadı. Bu gelişmeler, Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkesten sonra meydana geldi. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu.

Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından meydana gelen saldırılarda toplamda 67 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı.

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