İsrail Nablus'a Baskın Düzenledi: Eski Şehir Kuşatıldı, Evler Askeri Karargaha Çevrildi

İsrail ordusu Nablus Eski Şehir'i kuşattı, Filistinli aileler zorla tahliye edildi; boşaltılan evler askeri karargaha dönüştürüldü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:05
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre baskın sırasında kentin Eski Şehir bölgesi kuşatıldı ve bölgeye takviye birlikler yönlendirildi.

Evlerden Zorla Tahliye ve Askeri Üs

Görgü tanıkları, askerlerin bölge sakinlerini evlerinden çıkmaya zorladığını bildirdi. Boşaltılan evlerin askeri karargaha çevrildiği ve bazı mahallelerde Filistinlilerin evlerinde arama faaliyetlerinin başladığı aktarıldı.

Diğer Kentlerde Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde El Halil, Beytullahim, Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Bölgede Artan Gerginlik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Bu süre zarfında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 18 bin 500'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 10 bin 16 kişi hayatını kaybetti.

