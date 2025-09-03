İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistin Evi Yıktı: "Ruhsatsız" Gerekçesiyle

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında bulunan el-Hader beldesine baskın düzenledi ve burada Filistinlilere ait iki evi yıktı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Eriha, Kabatiye, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerinde çok sayıda bölgeye baskın düzenlediği bildirildi.

Yıkımların boyutu ve hukuki gerekçe

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil 125 yapının yıkıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yapıların "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkımlar gerçekleştiriyor. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi" olarak adlandırılan alanında Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engelliyor; Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

İkinci Oslo Anlaşması ve bölgesel düzenleme

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Anlaşma uyarınca A bölgesi (%18) idari ve güvenlik yönünden Filistin'e, B bölgesi (%21) idari yönetim Filistin'e; güvenlik ise İsrail'e devredilirken, C bölgesi (%61) idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.