İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıkıyor

İsrail Ordusu'ndan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Yıkım

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda, Filistinlilere ait çok sayıda evi yıkma işlemlerine başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, özellikle Menşiyye Mahallesi'ndeki Filistin evleri hedef alındı. Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında toplam 106 binayı yıkma planını Filistinli yetkililerle paylaştı.

Ateşkes Sonrası Saldırıların Artışı

Gazze'deki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Cenin şehri ve çevresindeki mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir operasyon başlattı.

Söz konusu saldırılar, birkaç gün içerisinde Tulkerim ve Tubas gibi yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, aralarında 171 çocuk da olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılarını sürdürmekte.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktığı belirtildi. Filistinliler evlerinin yıkımını seyretmek zorunda kaldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktığı belirtildi. Filistinliler evlerinin yıkımını seyretmek zorunda kaldı.