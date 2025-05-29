DOLAR
39,11 -0,01%
EURO
44,28 -0,22%
ALTIN
4.147,34 -0,16%
BITCOIN
4.249.535,79 -1,32%

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistin evini yıkarak, toplu cezalandırma uygulamalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:40
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde bulunan iki Filistin evini yıktı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, operasyona çok sayıda asker katıldı ve Nablus'un batısındaki Selam Mahallesi'nde gece yarısı baskın düzenlendi.

Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra, 18 Ağustos 2024 tarihinde hayatını kaybeden Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ramallah'ın kuzeyindeki el-Mugayyir köyünde de, köy meclisine ait bir bahçenin iş makineleriyle kazınmasının ardından, Enver Semih Nasan'a ait ev, içindekiler zorla dışarı çıkarıldıktan sonra yıkıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da “direniş eylemleriyle” ilişkilendirilen Filistinlileri evlerini yıkarak cezalandırma yoluna gitmekte. Bu uygulama, insan hakları kuruluşları tarafından 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirilmekte ve ciddi şekilde eleştirilmektedir.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı yıktı. İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, gece yarısı Nablus’un batısındaki Selam Mahallesi’ne baskın düzenledi. Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra binada 18 Ağustos 2024’te öldürülen Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı yıktı. İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, gece yarısı Nablus’un batısındaki Selam Mahallesi’ne baskın düzenledi. Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra binada 18 Ağustos 2024’te öldürülen Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
71 Yaşındaki Ziraat Mühendisi Dördüncü Üniversitesinden Mezun Oldu
2
Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk
3
Samsun'da Radar Tespit Cihazıyla 'Çakar' Bulunan Sürücüye 156 Bin Lira Ceza!
4
Vefa Sultan'ın İkinci Sezon Çekimleri Başladı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Önemli Açıklamalar
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklamaları
7
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım