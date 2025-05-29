İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde bulunan iki Filistin evini yıktı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, operasyona çok sayıda asker katıldı ve Nablus'un batısındaki Selam Mahallesi'nde gece yarısı baskın düzenlendi.

Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra, 18 Ağustos 2024 tarihinde hayatını kaybeden Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ramallah'ın kuzeyindeki el-Mugayyir köyünde de, köy meclisine ait bir bahçenin iş makineleriyle kazınmasının ardından, Enver Semih Nasan'a ait ev, içindekiler zorla dışarı çıkarıldıktan sonra yıkıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da “direniş eylemleriyle” ilişkilendirilen Filistinlileri evlerini yıkarak cezalandırma yoluna gitmekte. Bu uygulama, insan hakları kuruluşları tarafından 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirilmekte ve ciddi şekilde eleştirilmektedir.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı yıktı. İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, gece yarısı Nablus’un batısındaki Selam Mahallesi’ne baskın düzenledi. Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra binada 18 Ağustos 2024’te öldürülen Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentlerinde Filistinlilere ait bir binayı yıktı. İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, gece yarısı Nablus’un batısındaki Selam Mahallesi’ne baskın düzenledi. Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra binada 18 Ağustos 2024’te öldürülen Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.