İsrail Ordusu Cenin ve Tulkerim'den Geri Çekildi, Büyük Yıkım Bıraktı

İsrail Ordusu, Cenin ve Tulkerim'de Şiddetli Saldırılardan Sonra Geri Çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin ve Tulkerim şehirleri ile kamplarına yönelik 10 gün süren saldırılar sonrasında büyük bir yıkım bırakarak geri çekilmiştir. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur.

Cenin'de Altyapı Tahrip Olmuş Durumda

Cenin halkı, ufukta yeniden saldırı endişeleri taşıyarak, İsrail güçlerinin geri çekilmesinin ardından çevredeki askeri kontrol noktalarına yeniden mevzileneceklerinden korktuklarını ifade etmektedir.

İsrail ordusu, Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki alanlarda altyapıya büyük zarar vermiştir. Yapılan kazılar ve tahribatlar sonucunda su, elektrik ve iletişim hatları tahrip olmuştur.

Tulkerim'de Saldırılar Sonrası Durum

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, İsrail ordusu, Cenin'in hemen ardından Tulkerim kentinden de geri çekilmiştir. Cenin'de 48 saati bulan şiddetli saldırıların ardından, 29 Ağustos'ta çekilen İsrail ordusunun 2 Eylül'de kente yeniden baskın düzenlediği bilinmektedir.

Yaz Kampları Operasyonu

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Cenin, Tulkerim ve Tubas'taki mülteci kamplarına yönelik, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılından itibaren düzenlenmiş en yoğun saldırılarını başlattığını açıklamıştır.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu toplam 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7 ve El Halil'de 3 olmak üzere toplamda 39 Filistinli yaşamını yitirmiş, 145 kişi yaralanmıştır. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 691 Filistinli hayatını kaybetmiştir.