İsrail Ordusu El Halil'de 'Ruhsatsız' İddiasıyla Filistin Evlerini Yıktı

İsrail ordusu, El Halil'e bağlı Hıllet ed-Daba köyünde Filistinlilere ait evleri ve mağaraları 'ruhsatsız' iddiasıyla yıktı; altyapı da hedef alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:44
İsrail Ordusu El Halil'de 'ruhsatsız' iddiasıyla yıkım yaptı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil bölgesine bağlı Hıllet ed-Daba köyünde, Filistinlilere ait evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı.

Operasyon ve yıkımın kapsamı

Tuvana Konseyi ve Mesafir Yatta Toplulukları Başkanı Muhammed Rubai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsrail askerinin buldozer ve diğer yıkım araçlarıyla köye baskın düzenlediğini söyledi. Rubai, askerlerin bazı evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları yıkmaya başladığını bildirdi.

Filistinli yetkili, yıkım işleminin ayrıca çadırları, su şebekesini, sağlık ünitelerini ve güneş enerjisi hücrelerini de kapsadığını belirtti.

İsrail ordusunun aynı iddia ile daha önce de operasyon düzenlediği kaydedildi: 5 Mayıs tarihinde Hıllet ed-Daba köyündeki 25 evi, zirai yapıları ve su kuyularını 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Ruhsat uygulamaları ve bölge statüsü

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık yapıların 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıkımlar yapıyor. Yetkililer, Batı Şeria'nın 'C bölgesi' olarak tanımlanan alanında Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerinin engellendiğini; filistinliler için ruhsat almanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade ediyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Buna göre A bölgesi Batı Şeria'nın yüzde 18B bölgesi yüzde 21C bölgesi ise yüzde 61

Bölgede artan gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

