İsrail Ordusu el-Hılu Hastanesini Vurdu: Gazze'de Yaklaşık 100 Mahsur

İsrail ordusunun Gazze'deki el-Hılu Hastanesi'ne iki kez topçu saldırısı düzenlediği, yaklaşık 100 sağlık personeli ve hastanın hastanede mahsur kaldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:25
İsrail Ordusu el-Hılu Hastanesini Hedef Aldı

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan el-Hılu Hastanesini topçu ateşiyle iki kez vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu hastanenin internet bağlantısının kesildiği ve içeride büyük korku yaşandığı aktarıldı.

Mahsur Kalanlar ve Hastane Durumu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastanede 100'e yakın sağlık personeli ve hastanın mahsur kaldığını belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise tankların kuşattığı ve topçu saldırısına uğrayan hastanede 91 kişinin mahsur olduğunu, aralarında sağlık çalışanları, hastalar ve çocuk bakım ünitesi sakinlerinin bulunduğunu duyurdu.

Sağlık Altyapısına Verilen Zarar

Es-Sevabite, sağlık merkezlerine yönelik saldırıların insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğunu vurgulayarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana 38 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 96 sağlık merkezinin hedef alındığını ve 197 ambulansın tahrip edildiğini açıkladı. Ayrıca İsrail saldırılarında şimdiye kadar 1670 sağlık çalışanının öldüğü bildirildi.

Uluslararası Çağrı ve Görgü Tanıkları

Es-Sevabite, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına İsrail'in saldırılarını durdurma ve siviller ile sağlık sistemini koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu. Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin hastane çevresinde konuşlandığını ve kent genelinde kara saldırılarını yoğunlaştırarak binaları bombaladığını aktardı.

Gazze'de Güvenli Bölge Yok İddiası

İsrail ordusunun halkı kenti terk etmeye zorlayarak güneye, Mevasi bölgesine gitmeleri yönünde uyarılar yaptığı belirtiliyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan önceki açıklamada, 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlendiği ve 1903 Filistinlinin öldüğü ifade edilmiş, bunun Gazze'de güvenli yerin olmadığını gösterdiği kaydedilmişti.

Askeri Operasyon Planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş; ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Not: Metindeki özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal kaynakla korunmuştur.

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme